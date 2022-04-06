Herkes ona gözü kapalı güveniyor! TFF'de başkanlık ibresi Altıntop'tan yana

Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığından istifasının ardından, seçim sürecine girildi. Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar Başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni Başkan ise 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçilecek.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü yapılacak. Servet Yardımcı, "Seçime kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Nihat Özdemir'in istifa etmesini beklemiyorduk. Çok üzüldük" diye konuştu.

GÜMÜŞDAĞ VE ÇEBİ

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu, adaylığı düşünmediğini söyledi. Rıdvan Dilmen de yarışa girmeyeceğini belirtti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Servet Yardımcı'nın da vekaleten yaptığı göreve talip olacağı konuşuluyor.

KULÜPLER İKNA TURUNDA

Akşam'ın haberine göre şu anda favori isim, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop. TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan Hamit Altıntop'u birçok kulüp başkanının ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Altıntop ismi, diğer adaylara göre kulüpleri ortak noktada buluşturdu.

Haberler.com - Spor