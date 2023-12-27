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Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer son yolculuğuna uğurlandı

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Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer hayatını kaybetti ve Ankara'da defnedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer (66) hayatını kaybetti. Şarer için ikindi namazını müteakip Ankara'daki Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Şarer'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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