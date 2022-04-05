İstifa depremiyle sarsılan Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran'da seçecek

Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı.

BUGÜN DE 2 KRİTİK İSİM İSTİFASINI SUNDU

TFF'den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

ÖZDEMİR'İN ARDINDAN UILENBERG DE İSTİFA ETTİ

Özdemir'in istifasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı. Uilenberg, "Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil, tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dahil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" demişti.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı. Servet Yardımcı başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'un 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırdı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TOPLANTI 17 HAZİRAN'DA

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu. Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecek.

AHMET NUR ÇEBİ DE ADAYLAR ARASINDA

NTV Spor'un aktardığına göre, Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin isimlerinin geçtiği belirtildi.

AĞAOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, "Futbol dünyası içerisinde Trabzonspor başkanlığı ötesinde, farklı bir mevkide olmak isteyen birisi değilim. TFF Başkanlığı ile ilgili adaylığım söz konusu değil" demişti.

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

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