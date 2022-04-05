İstifa depremiyle sarsılan Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran'da seçecek
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki istifa depremi sürüyor, Başkan Nihat Özdemir'in ardından bugün de TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti. Öte yandan, yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılacağı resmi olarak duyuruldu.
Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı.
TFF'den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.
Özdemir'in istifasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı. Uilenberg, "Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil, tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dahil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" demişti.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı. Servet Yardımcı başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'un 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırdı.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu. Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecek.
NTV Spor'un aktardığına göre, Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin isimlerinin geçtiği belirtildi.
Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, "Futbol dünyası içerisinde Trabzonspor başkanlığı ötesinde, farklı bir mevkide olmak isteyen birisi değilim. TFF Başkanlığı ile ilgili adaylığım söz konusu değil" demişti.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022