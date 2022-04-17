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Son Dakika: Deprem devam ediyor! Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.

13 hakemin ipinin çekilmesiyle başlayan Türk futbolundaki deprem durdurulamıyor. Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler görevi bıraktı.

Son Dakika: Deprem devam ediyor! Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

TAHKİM'E RAĞMEN DEVAM ETMEDİLER

Görevden alınan 13 hakem, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdı. Tahkim Kurulu, hakemlerin görevlerine devam etmesine karar kıldı ancak MHK geri adım atmadı. Kulüplerin artan şikayetleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler istifa etti.

Son Dakika: Deprem devam ediyor! Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

6 AY SÜRDÜ

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. Gündoğdu'nun göreve gelişi de çalkantılı olmuştu.

Son Dakika: Deprem devam ediyor! Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Nihat Özdemir, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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