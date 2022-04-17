Son Dakika: Deprem devam ediyor! Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

13 hakemin ipinin çekilmesiyle başlayan Türk futbolundaki deprem durdurulamıyor. Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler görevi bıraktı.

TAHKİM'E RAĞMEN DEVAM ETMEDİLER

Görevden alınan 13 hakem, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdı. Tahkim Kurulu, hakemlerin görevlerine devam etmesine karar kıldı ancak MHK geri adım atmadı. Kulüplerin artan şikayetleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler istifa etti.

6 AY SÜRDÜ

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. Gündoğdu'nun göreve gelişi de çalkantılı olmuştu.