Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de jandarma ekiplerinin 11 ayrı adrese düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de jandarma ekiplerinin 11 ayrı adrese düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bor ve Ulukışla ilçelerinde 11 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.E, O.Ö, E.E, T.E, M.S, F.Ü, B.Y, R.S. ve A.S. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 153 gram bonzai, 7 gram toz esrar, 10 gram eroin, 34 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ile pompalı tüfek ele geçirildi. - NİĞDE

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title