Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı
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Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk, 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

06.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:41
Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk, 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

ilçesi 'de Bülent Demirdelen (57), Aynur Demirdelen (32), Müzeyyen Demirdelen (56), Ayşegül Ünüvar (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5), merkeze bağlı Konaklı beldesinde ise Ebru Özercan (2), Iremsu Özercan (9) ve Reyhan Özercan (7), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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