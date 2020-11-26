Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

26.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:36

Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, durumu ağır olan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

NİĞDE - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, durumu ağır olan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burhan Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana gelen olayda, M.A. ve R.G.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.A. ve R.G.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.A. ve R.G.'ye müdahale etti. M.A. burada yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamazken, ağır yaralanan R.G. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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M.A.'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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