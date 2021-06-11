Niğde'de Saadet Partisi'nden "geçim ittifakı" önerisi
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Niğde'de Saadet Partisi'nden "geçim ittifakı" önerisi

Niğde'de Saadet Partisi'nden 'geçim ittifakı' önerisi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de Saadet Partisi İl Başkanlığı "geçim ittifakı"nda bir araya gelme çağrısında bulundu.

Niğde'de Saadet Partisi İl Başkanlığı "geçim ittifakı"nda bir araya gelme çağrısında bulundu.

İl Teşkilat Başkanı Sayit Soyer, Yeni Çarşı'da yaptığı basın açıklamasında, ülkenin ve insanların dertlerinin her geçen gün katlandığını iddia etti.

Soyer, Saadet Partisi olarak insanların geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek ve sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte "geçim ittifakı" kurmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada, sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaklardaki tencerelere dayanmıştır. Saadet Partisi olarak hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı çıkarak, tencerede artık dert değil, AŞ pişirmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, hepimizin ortak gündemine, 'geçim ittifakı'na davet ediyoruz."

Soyer, geçim ittifakı acil eylem planı çerçevesinde, gıda enflasyonunu, asgari ücret, istihdam, vergi indirimleri, esnaf sicil affı gibi konularda çözüm önerileri hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Niğde'de Saadet Partisi'nden 'geçim ittifakı' önerisi
Niğde'de Saadet Partisi'nden 'geçim ittifakı' önerisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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Niğde'de Saadet Partisi'nden "geçim ittifakı" önerisi - Haberler
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