Niğde?de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
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Niğde?de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

11.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:43
Niğde?de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

NİĞDE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

NİĞDE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve diğer protokol üyeleri, Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte, öğrenciler, sporcular, vatandaşlarla 2 bin 500 fidan dikti.Vali Yılmaz Şimşek, tüm ülkede olduğu gibi Niğde'de kampanyaya büyük ilgi olduğunu belirterek bu yıl sonuna kadar 500 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi. Şimşek, ?Bu kampanyayı, pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışarak bizlere nefes olan sağlık çalışanlarına adıyoruz. Kampanyayla bir taraftan orman varlığımızı artıyoruz, diğer taraftan da gençlerimize ve çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılıyoruz. Niğde yüzde 8'lik oranla maalesef orman varlığı bakımından zayıf bir il. Bu nedenle bizim daha çok çalışmamız lazım dedi.

Öte yandan, Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kent merkezinde vatandaşlara yaklaşık bin fidan ücretsiz dağıtıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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