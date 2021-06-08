Niğde Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Niğde Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Niğde Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı7 Haziran 2021 Pazartesi günü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda gündemdeki maddeler karara bağlandı.

Niğde Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı7 Haziran 2021 Pazartesi günü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda gündemdeki maddeler karara bağlandı. Vatandaşlara açık olarak www. nigde. bel. tr adresinden de canlı yayınlanan Belediye Meclis toplantısında korona virüs tedbirleri gereği sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan toplantıya yoklama ve Mayıs/2021 toplantısının 17. 05. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi ve Belediyenin 2020 mali yılı İdare kesin hesap cetvelleriyle ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması ile başlandı. Esnafa 1500 Lira Destekİlimizde pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnaflara ekonomik olarak desteklenmesi hususundaki Plan Bütçe ile Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim, Kültür, Tarım, Hayvancılık ve Proje Geliştirme ortak komisyon raporu müzakere edilip karara bağlanarak esnafa 1500 liralık hibe desteği sağlandı. Ali Ercan'ın Adı Sokağa Verildiİlimiz Sırali Mahallesindeki Çeşmeli Sokak isminin Ali Ercan Sokak olarak değiştirilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlandı. Mezarlıklar Müdürlüğü KurulduBelediyede yeni kurulan Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün görev ve çalışma esasları yönetmeliği ve teşkilat şeması karara bağlandı. Belediyenin uhdesinde bulunan mezarlıklarda aile mezar yerlerinin fiyatlarının belirlenmesi hususundaki Plan Bütçe Komisyon raporu karara bağlandı. Köy Garajının Giriş Çıkış Ücretleri BelirlendiBelediye tarafından işletilmeye başlanılacak olan Yeni Köy Garajının giriş-çıkış ücretlerinin belirlenmesi hususundaki Plan Bütçe Komisyon raporu karara bağlandı. Belediye Çalışanlarına Performans GeldiBelediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personeller için performans ölçütleri belirleme ve performans değerlendirme yönetmeliği karara bağlandı. Resim Yarışmasının Ödülleri Belirlendi"Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" temalı resim yarışmasında kazanan katılımcılara verilecek ödüller karara bağlandı. İmarla ilgili diğer gündem maddeleri karara bağlandıktan sonra dilek temenniler ile toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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