Neyzen Niyazi Sayın'ın sağlık durumu
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Neyzen Niyazi Sayın'ın sağlık durumu

Neyzen Niyazi Sayın'ın sağlık durumu
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın genel sağlık durumunun olumlu seyrettiği bildirildi.

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın genel sağlık durumunun olumlu seyrettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda bir süredir tedavisine devam edilen sanatçının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sağlık durumu iyi yönde seyreden Sayın'ın tedbir amaçlı tedavi gördüğü nöroloji yoğun bakımdan gelecek hafta çıkması bekleniyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niyazi Sayın'ın kritik dönemi atlattığını söyledi.

Hastanede sanatçıyı ziyaret ettiğini belirten Erdöl, Sayın'ın devletin ve milletin yetiştirdiği önemli bir kişi olduğunu, emin ellerde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sayın'ı ziyaret eden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Klasik Türk Musikisinin yaşayan en büyük üstadlarından Niyazi Sayın'ı hastanede ziyaret ettik. Devlet yöneticilerimiz, doktorları ve hastane yönetiminin ihtimamla takip ettiği hocamızın sağlık durumu iyi. Dostlarına ve sevenlerine selamları var. Allah'tan acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Niyaz Sayın hakkında

Üsküdar'da 1927'de dünyaya gelen Niyaz Sayın, ailesinin musikiye aşina olması nedeniyle küçük yaştan itibaren bu yeteneğini geliştirdi ve askerlik hizmetine başladığı eğitim alayındayken İstanbul Belediyesi Konservatuarına gönderildi.

Mustafa Düzgünman, Neyzen Emin Bey, Gavsi Baykara, Necmeddin Okyay ve Halil Dikmen'in de arasında bulunduğu isimlerden istifade eden Sayın, 1956'da Münir Nureddin Selçuk'un arzusuyla İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetine başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda 1969'da öğretim görevlisi ve nefesli sazlar ana bilim dalı başkanı olarak göreve başlayan sanatçı, 1980'de Seattle Üniversitesi'nin davetiyle yaklaşık bir yıl Tanburi Necdet Yaşar ile birlikte Türk musikisi eğitimi verdi.

Usta ney sanatçısı, musikinin yanı sıra ebru, fotoğraf, tespih, sedef kakmacılığı, tornacılık ve ağaç işleri gibi farklı alanlarda da çalışmalar yaptı.

Niyazi Sayın, uzun sanat hayatı boyunca Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziğine yaptığı büyük katkılar nedeniyle müzik alanında 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül töreninde "Niyazi Sayın, nefesinden bir medeniyet çıkan, nefesinden aşkın ve sevginin medeniyeti inşa olunan bir büyük ahlak, bir büyük erdem abidesi." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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