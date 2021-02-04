New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 30.723,60 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 3.830,17 puana çıkarken Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 13.610,54 puana geriledi.

Piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişeler hafiflerken, endeksler gün boyu karışık bir seyir izledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in salı günü açıklanan dördüncü çeyrek bilançosunun ardından hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı. Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2020'nin dördüncü çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara çıktığını duyurmuştu.

e-Ticaret devi Amazon'un hisseleri ise beklenenden iyi gelen bilançosuna rağmen şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un bu yılın üçüncü çeyreğinde görevinden ayrılacağını duyurmasıyla yüzde 2 değer kaybetti. Amazon, 2020'nin dördüncü çeyreğinde satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 125,6 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korumaya devam etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi. Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik destek paketinin yasalaşması amacıyla Cumhuriyetçilerin desteğini için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ocakta aylık 1 puan artışla 58,7 değerini alarak neredeyse 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin