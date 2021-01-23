New York borsası karışık seyirle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York borsası karışık seyirle kapandı

23.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:12
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 30.996,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 3.840,72 puana düşerken, ???????Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 13.543,06 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yönetiminin izleyeceği ekonomi stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, gıda yardımı ve çalışanların haklarını korumaya ilişkin 2 kararname imzaladı.

Ekonomik krizin derinleştiğine dikkati çeken Biden, hükümetin Amerikalılara yardım etmek için "kararlı ve cesurca" hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Biden, "Şimdi harekete geçersek, ekonomimiz hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Saldırı Joe Biden Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 00:17:46. #1.15#
title