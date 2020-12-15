New York borsası karışık seyirle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

New York borsası karışık seyirle kapandı

15.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:22
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 düşüşle 29.860,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 3.645,50 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.440,04 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, hızla artan vakalarla yeni tedbirlerin gündeme gelmesi nedeniyle kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran ilk kişi New York'ta bir hemşire oldu.

Aşılamaya ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, ülkede Kovid-19 vakalarının hızla artması ve yeni önlemlerin gündeme gelmesi piyasaları olumsuz etkiledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 17 milyona yaklaşırken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio eyalette yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

ABD basınında yer alan haberlerde, 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölünmesi, 748 milyar dolarlık kaynağın küçük işletmeler, işsizlik yardımı ve aşı dağıtımına ayrılması, 160 milyar doların ise eyalet ile yerel yönetimlere ayrılması olasılığının gündeme geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

- Yemen riyali çökmeye devam ediyor- Döviz büroları kapandı
- Yemen riyali çökmeye devam ediyor- Döviz büroları kapandı
Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir
Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir
ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var
ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akbağ Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk İzmir S 400 Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 00:24:53. #1.14#
title