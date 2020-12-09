Nevşehir ve Erzincan'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
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Nevşehir ve Erzincan'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

09.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:06
Nevşehir ve Erzincan'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Nevşehir ve Erzincan'ın merkezdeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Nevşehir ve Erzincan'ın merkezdeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Nevşehir merkez ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ adına kayıtlı Erzincan merkezdeki 2 taşınmaz için düzenlenen ihalelerin nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Söz konusu taşınmazlara yapılan en yüksek tekliflerin, toplam 41 milyon 534 bin lira olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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