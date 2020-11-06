Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nevşehir adli makamlarınca "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M.E, ile "yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki A.B, yakalandı.

Firari hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan