Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

06.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:08
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nevşehir adli makamlarınca "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M.E, ile "yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki A.B, yakalandı.

Firari hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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