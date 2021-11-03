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Nevşehir'de eşzamanlı kaçak cep telefonu operasyonu

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de eşzamanlı kaçak cep telefonu operasyonu

Nevşehir'de polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyonunda 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyonunda 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 iş yerine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Polis, iş yerlerindeki aramada 13 kaçak cep telefonu ile 3 IMEI numarası değiştirilmiş veya kaydı kapalı telefon ele geçirdi.

İş yerlerinde gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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