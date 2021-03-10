Nevşehir'de aranan firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de aranan firari hükümlü yakalandı

10.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:12
Nevşehir'de aranan firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir adli makamlarınca, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında hapis cezası verilen Z.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Z.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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