Netflix'ten futbolla ilgili 11 yapım
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Arjantin, Meksika, Güncel

Netflix'ten futbolla ilgili 11 yapım

Netflix, İspanya'dan Meksika'ya, Arjantin'den Fransa'ya dünyanın dört bir yanından futbola dair yapımları kullanıcılarına sunuyor.

03.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:08
Netflix'ten futbolla ilgili 11 yapım

Netflix, İspanya'dan Meksika'ya, Arjantin'den Fransa'ya dünyanın dört bir yanından futbola dair yapımları kullanıcılarına sunuyor.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen ara futbol tutkunlarını zorlasa da Netflix'te film, dizi ve belgesel olarak futbol temalı çok sayıda yapım bulunuyor.

Bu yapımlar, diğer Netflix yapımları gibi sadece birkaç ülkeden değil, dünyanın dört bir yanından geliyor. Bu içeriklere ulaşmak için kullanıcıların arama çubuğuna "futbol" yazması yeterli oluyor.

Futbolla ilgili öne çıkan 11 yapım arasında şu yapımlar bulunuyor:

"The English Game, 6 bölümden oluşan Julian Fellowes imzalı bu Netflix orijinal dizisi, izleyicileri 19. yüzyılın son dönemlerine, İngiltere'de modern futbolun temellerinin atıldığı günlere götürüyor. Sunderland 'Til I Die ise, ismini Sunderland tribünlerine ait bir tezahürattan alıyor ve futbola dair her şeyi içeriyor.

Barça Rüyası, FC Barcelona'nın geçmişine Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Gary Lineker gibi efsaneler eşliğinde ışık tutuyor. İlk Takım ismini taşıyan iki kısım ve altı bölümden oluşan belgesel dizisi ise, üst üste yedinci kez İtalya şampiyonu olmaya ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmaya çalışan Juventus'u saha içinde ve dışında takip ediyor. Boca Juniors Confidential da 4 bölümlük belgesel dizi olarak Boca Juniors'ın futbolcuları, taraftarları ve personeli, kulübün perde arkasında yaşananları anlatıyor.

Le K Benzema yapımı da Cezayir asıllı Fransız milli futbolcu Karim Benzema'nın kariyeriyle ilgili konuşuyor ve milli takımdaki yerini tehlikeye atan suçlamalardan bahsediyor. Apache: La vida de Carlos Tevez yapımı ise, Carlos Tevez'in hayatını sert bir gerçekçilikle dramatize eden bir içerik sunuyor. Antoine Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu yapımı da Fransız oyuncunun yaşamına odaklanan bir spor belgeseli olarak öne çıkıyor.

Maradona Meksika'da yapımı, Diego Maradona'yı konu alıyor. Ultras da İtalya'daki fanatik futbol taraftarlarının yaşamına odaklanarak, tribün kültürünün iyi, kötü ve zaman zaman aşırıya kaçabilen yanlarını ortaya koyuyor. Back of the Net yapımı ise fen tutkunu Amerikalı bir öğrencinin tatilde yanlışlıkla Avustralya'daki bir futbol akademisine gitmesini ve burada yaşadığı maceraları konu alıyor."

Kaynak: AA

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