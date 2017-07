Netanyahu, ABD Savaş Gemisi Uss George H.w. Bush'u Ziyaret Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hayfa Limanı yakınlarına demirleyen, ABD donanmasına ait dünyanın en büyük savaş gemisi USS George H.W. Bush'u ziyaret etti.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD donanmasına ait USS George H.W. Bush adlı savaş gemisini ziyaret eden Netanyahu, ABD-İsrail dostluğunun "eşsiz" olduğunu vurguladı.



Gemide bir konuşma yapan Netanyahu, "ABD'nin İsrail'den daha iyi bir dostu yoktur, İsrail'in de ABD'den daha iyi bir dostu yoktur." ifadelerini kullandı.



Terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği ileri sürülen, büyüklüğü ve kapasitesi sebebiyle "yüzen ada" olarak adlandırılan savaş gemisi, cumartesi günü Hayfa limanı yakınlarına demirlemişti. Dört gün kalacağı belirtilen savaş gemisi, büyüklüğü nedeniyle limana giremeyerek, buraya yakın bir noktaya demirlemişti.





USS George H.W. Bush'un neden Hayfa Limanı'na geldiğine dair ise İsrailli ve ABD'li yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmamıştı.





Uçak gemisi George H. W. Bush





CVN 77 borda numaralı nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi, Amerikan donanmasının 10'uncu ve son Nimitz sınıfı uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. 30 deniz mili üzerinde azami hıza sahip gemiye iki nükleer reaktör tarafından güç sağlanıyor. Bu reaktörler yakıt ikmali yapmaksızın 20 yıl süreyle çalışma özelliğine sahip.



George H. W. Bush, 80'den fazla savaş uçağını taşıyabiliyor. Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın bulunduğu gemide, 3 ay yetecek yiyecek stoku da bulunuyor. Deniz suyunu damıtarak içme suyu yapan sistemleri kullanan gemi, günlük 2 bin eve yetecek kadar suyu damıtabiliyor.



ABD donanmasına 2009'da katılan USS George H.W. Bush'ta uçak gemilerinden hareket edebilme kabiliyetine sahip F/A-18 Super Hornet ve F/A-18 Hornet savaş uçakları görev alıyor. Gemide her türlü hava şartlarında uçabilen bu bombardıman uçaklarının yanı sıra elektronik harp donanımlı ve saldırı maksatlı EA-18G Growler tipi uçaklar da bulunuyor.





USS George H.W. Bush'ta ayrıca Seahawk helikopterlerinin yanı sıra erken ihbar ve kontrol uçağı E-2C Hawkeye, uçak gemilerine malzeme ve personel taşımak için kullanılan C-2A Greyhound nakliye uçakları da yer alıyor.