Nefes Borusuna Mama Kaçan Bebek Öldü

ŞANLIURFA'da, nefes borusuna mama kaçan 4 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karpuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin mama verdiği Hatice bebeğin, bir süre sonra nefes almadığı fark edilince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan bebeğin kontrolünde mamanın nefes borusunu tıkadığı belirlenen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hatice Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa