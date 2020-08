Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular Ankara'nın Sincan ilçesinde kına gecesine katılan vatandaşlar korona virüse davetiye çıkardı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kına gecesine katılan vatandaşlar korona virüse davetiye çıkardı. Vatandaşlar, ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu.

Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artarken, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve kuralların hiçe sayıldığı görüntüler korkutuyor. Bu kez görüntülerin adresi Başkent Ankara. Kentin Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde düzenlenen kına gecesine katılan vatandaşlar, pes dedirtti. Kına gecesinde korona virüse yakalanmamak için olmazsa olmaz kurallardan olan maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Onlarca vatandaş, ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak, kol kola halay çekti. Bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA