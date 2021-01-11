Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
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Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi

11.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:22
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, magazin gündeminden düşmüyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen gelin adayının ormanda çekilen yarı çıplak pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Naz Mila, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

ORMANDA YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

İlk olarak adını "Evleneceksen Gel" programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, cüretkar paylaşımlarına yenisini ekledi. Bolu'da ormanlık alanda iç çamaşırlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Naz Mila, yine dikkatleri üzerine çekti. Kalçasındaki öpücük izi dikkatlerden kaçmayan Naz Mila'ya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İşte Naz Mila'nın Instagram'dan paylaştığı cesur pozlar:

Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi

Naz Mila, geçtiğimiz günlerde de kırmızı iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Fenomen gelin adayının bu pozları sosyal medyada da gündem olmuştu.

Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi

TAKİPÇİLERİ İÇ ÇAMAŞIRLI VİDEOSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan, bir ürün tanıtım videosu için iç çamaşırlarıyla poz veren Naz Mila'ya takipçileri "Sen nasıl annesin" diyerek tepki göstermişti. Mila için "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapılmıştı.

Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
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