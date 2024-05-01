Üye Girişi
Haberler

Çin ve Türk İş Dünyası İstanbul'da Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli ve Türk iş dünyası ve medya temsilcileri, İstanbul'da iş fırsatlarını araştırmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Çin'in İstanbul Başkonsolosu, iki ülkenin daha güçlü ekonomik bağlar kurma ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kararlılığını vurguladı. İki ülke arasında enerji, havacılık ve yüksek teknoloji gibi geniş bir yelpazedeki sektörlerde işbirliği yapıldığı belirtildi.

ÇEKİM TARİHİ: 30 Nisan 2024

Etkinlikten çeşitli görüntüler

Çinli ve Türk iş dünyası ve medya temsilcileri, iş fırsatlarını araştırmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere İstanbul'da bir araya geldi.

"Çin'deki Fırsat Dünyası" temalı etkinlik, Salı günü Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şube merkezinde düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, iki ülkenin daha güçlü ekonomik bağlar kurma ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kararlılığını vurguladı.

Wei, "Türkiye'de 1.300'den fazla Çinli şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam yatırımları 3 milyar ABD dolarını aşıyor. Aynı zamanda birçok Türk şirketinin de Çin'de başarı hikayeleri yazdığını biliyoruz" dedi.

Başkonsolos, iki ülkenin şirketleri arasında enerji, havacılık ve yüksek teknoloji gibi geniş bir yelpazedeki sektörlerde işbirliği yapıldığını söyledi.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı) gibi uluslararası fuarların, Çin pazarına girmek isteyen Türk şirketler için hayati önemde platformlar olarak işlev gördüğünü vurguladı.

Shanghai Elektrik Enerjisi şirketinin yatırım yaptığı ortak girişim şirketi EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi CEO'su Mete Bulgun, Çin'den daha fazla yatırım çekmek için Türk iş insanlarını isabetli ve güvenilir fizibilite çalışmaları yapmaya çağırdı.

Türkiye'nin en büyük iş derneği olan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin artan önemini vurguladı.

Yayıncılık alanında işbirliğinin ilerletilmesinin, iki halkın karşılıklı anlayış geliştirmesi ve ilişkileri güçlendirmesi için en etkili yollardan biri olduğunu kaydeden gazeteci-yazar Mete Çubukçu ise kültürel ürünlerin yumuşak güç yoluyla daha sorunsuz ilişkiler kurulmasını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İstanbul Türk İş Ekonomi Medya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title