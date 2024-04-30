DOSYA HABER/YAPAY ZEKA ÇAĞINA DOĞRU - Yapay zeka medya sektörünü de dönüştürüyor

Hayatın hemen her alanında iş yapış şekillerini etkileyen yapay zekanın, geniş yelpazede hizmet vermeye başladığı medya sektörünü de dönüştürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının son haberinde yapay zekanın medya sektörüne etkisi ele alındı.

Değişen dünyanın habercisi Anadolu Ajansının Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kullanılan yapay zeka modellerinin genel internet bilgisiyle eğitildiğine dikkati çekerek, bunun da yapay zeka araçlarının zaman zaman hatalı sonuçlar üretmesine sebep olabildiğini söyledi.

Yapay zeka modellerinde asıl farklılıkların modelin doğru bilgiyle eğitilmesiyle ortaya çıkacağının altını çizen Şıvka, "Bu anlamda ellerinde internete kapalı, doğru ve sınıflandırılmış verileri olan kurumlar çok kıymetli hale gelecektir. Bugün olduğu gibi gelecekte de veri çok önemli olmaya devam edecektir. Yapay zekanın medya sektöründe hem olumlu hem olumsuz etkileri olacak. Haber üretim ve yayının hemen her aşamasında yapay zekadan yararlanılmaya başlandı. Özellikle doğal dil işleme algoritmaları pek çok dilde başarılı sonuçlar veriyor." ifadelerini kullandı.

Şıvka, artık Türkçede 5N+1K'ya uygun haber yazım tekniklerinin yapay zeka tarafından başarıyla uygulanabildiğine işaret ederek, habercilikte yapay zekanın, haber üretim sürecinden analizlere, anahtar kelime çıkarımından imla hatalarının tespitine, videolarda sesten metne ve metinden ses dönüştürme işlemlerinden başka dillere tercümeye, fotoğrafta yüz analizinden yasaklı söz ve işaretlere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılacağını anlattı.

AA'nın yapay zeka çalışmaları

AA'da da söz konusu başlıklarda yapay zekadan yararlanmak için çalışmalar yapıldığını aktaran Şıvka, şu bilgileri paylaştı:

"AA bu konuya verdiği önemi gösterir şekilde 'Yapay Zeka ve İnovasyon Birimi' kurmuş ve ilk yapay zeka muhabirini çalıştırmaya başlamıştır. Özellikle infografik üretimi, resim işleme, video transkript ve çeviri süreçlerinde yapay zeka araçlarından yararlanılmaktadır. Genel internet verisiyle eğitilmiş yapay zeka modellerinin haber üretim ve analiz süreçlerinde yetersiz kalması nedeniyle, AA kendi arşiv verileriyle eğitilmiş, kendine ait bir yapay zeka modeli oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. Bu sayede 5N+1K kriterlerine uygun, AA gibi düşünebilen, AA'nın haber ve yayıncılık kriterlerine uygun, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki tez ve hassasiyetlerini de gözeten bir yapay zeka ürünü geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir. Nihai amacımız AA verisiyle eğitilmiş yapay zeka ürününü kullanarak haber üretim ve yayın süreçlerini hızlandırmak, zaman ve insan kaynağı tasarrufu yapmak, daha kaliteli içerikler üretmek ve uluslararası medya kuruluşlarına bu ürünü pazarlayarak gelir elde etmektir."

"Yapay zeka, gazeteci için tehdit olarak algılanmamalı"

Shiftdelete.net Kurucusu Hakkı Alkan da içerik üreticisi olarak takipçilerinin hangi konuları merak ettiğini detaylıca araştırdıklarını, buradaki verileri harmanlayarak video, haber, podcast, resim veya karikatür gibi bir çıktı oluşturduklarını ve sonra bunu uygun sosyal medya platformundan yayımladıklarını anlattı.

Söz konusu trend belirleme analizinin artık yapay zeka tarafından 30 dilde yapılabildiğine dikkati çeken Alkan, "Böylece uluslararası bir içerik üreticisi haline geliyorsunuz. Yapay zekanın bu özellikleri bir içerik üreticisi veya gazeteci için tehdit olarak algılanmamalı. 20 yıl önce arama motorlarının hayatımızı değiştirmesi gibi yapay zeka da değiştirecek. Biz buna karşı çıkmak yerine onunla birlikte işlerimizi dönüştürmenin yolunu bulmalıyız. Biz, içerik üreticisi olarak veri toplama, görsel, içerik, ses dosyası hazırlama hatta elde ettiğimiz istatistikleri anlamlandırma işlerinde bir sandalyeyi de yapay zekayı ayırarak onun ne dediğine de bakıyoruz." diye konuştu.

"Yerli ve milli yapay zeka platformu konusunda treni kaçırmamalıyız"

Alkan, gelecek haftalarda bazı teknoloji devlerinin önemli duyurular yapacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonlardaki asistanların yapay zekayla beraber çok daha yetenekli hale geldiğini göreceğiz. Böylece gündelik hayatımızda pek çok faaliyeti yapay zekayla yapabilir hale geleceğiz. Yapay zekanın çalışabilmesi için ona veri gerekiyor. Gerekli tüm veriler de telefonlarımızda. Telefonlarımız bizim kaçta uyandığımızdan kaç adım attığımıza, en sık gittiğimiz yerlerden en çok kimlerle sohbet ettiğimize kadar her şeyi biliyor. Cep telefonlarımız yapay zeka için adeta bir cennet. Buradaki verilerin anlamlandırılması önümüzdeki haftalarda en büyük konulardan biri olacak. Yerli ve milli yapay zeka platformuna sahip olmalıyız. Bununla ilgili önemli kurumlar adım attı ancak bunların desteklenmesi lazım. Arama motorumuz veya işletim sistemimiz olmadı belki ama yerli ve milli yapay zeka platformu konusundaki treni kaçırmamalıyız. Her sektör bu amaca hizmet edecek şekilde elini taşın altına koymalı. Yapay zekayla değişecek hayatımızı regüle edecek kurumların izleyeceği yasalar da bu noktada önemli. Yapay zeka yasası konusunda AB adımlar atmaya başladı, Türkiye de gerekenleri yapacaktır."