"Narkotır" Bahçelievler'de uyuşturucunun zararlarına dikkat çekti - Haberler
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"Narkotır" Bahçelievler'de uyuşturucunun zararlarına dikkat çekti

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de narkotik eğitim aracı "Narkotır" ile vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de narkotik eğitim aracı "Narkotır" ile vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır"ı Şirinevler Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda ziyaretçilere bilgi verdi.

Bazı vatandaşlar, söz konusu uygulamanın özellikle gençler üzerinde olumlu etkili oluşturabileceğini belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür etti.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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