Nallıhan'da köprünün korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çarşı içinden geçen derenin üzerinde bulunan köprünün korkuluk demirlerine sıkışan köpek, devriye gezen polis ekibince fark edildikten sonra kurtarıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çarşı içinden geçen derenin üzerinde bulunan köprünün korkuluk demirlerine sıkışan köpek, devriye gezen polis ekibince fark edildikten sonra kurtarıldı.

Çarşıda devriyeye çıkan polisler, köprüden geçerken korkuluk demirlerine sıkışan köpeği fark etti. Bunun üzerine köpeğe bir kap içinde su ve ekmek veren ekip, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

İtfaiye ve polis ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA