Nallıhan Belediyesi millet bahçesi yapım çalışmasına başladı

Nallıhan Belediyesince millet bahçesi yapılması yönünde çalışma yürütüldüğü bildirildi.

İller Bankası Proje Dairesi Başkanı Murat Karaçam, Üstyapı Proje Müdürü Gülay İpek, teknik uzman Arzu Göçer ile Ankara Bölge Müdürlüğünden bir heyet, millet bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine, ilçeye millet bahçesi kazandırılması yönündeki çalışmaların uzun süredir devam ettiğini söyledi.

İller Bankası yetkilileriyle alanda incelemelerde bulunduklarını belirten Öntaş, "İlçe merkezi ve Nasuhpaşa Mahallesi'nde bulunan 45 Ada ve 1-2-3 parseller üzerine yapılacak millet bahçesi toplamda 24 bin 300 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Bahçenin tamamlanmasıyla ilçe halkın akşamları, hafta sonları ve gönül rahatlığı ile gidebilecekleri bir alan olacak. Bahçenin içinde yeşil alanlar, ağaçlar, yürüyüş parkurları, koşu ve bisiklet yolları, çocuklar için oyun alanları, her yaştaki bireyler için spor alanlar ve millet kıraathanesi bulunacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak