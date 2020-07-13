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Nadasa bırakılan bozkır arazilerinde kaba yem üretiliyor

Türkiye'nin önemli hububat üretimi ve hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Kırşehir'de, kuraklık nedeniyle nadasa bırakılan uçsuz bucaksız bozkır arazilerinde üniversite çiftçi iş birliğiyle kaba yem üretiliyor.

Nadasa bırakılan bozkır arazilerinde kaba yem üretiliyor
13.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:01

Türkiye'nin önemli hububat üretimi ve hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Kırşehir'de, kuraklık nedeniyle nadasa bırakılan uçsuz bucaksız bozkır arazilerinde üniversite çiftçi iş birliğiyle kaba yem üretiliyor.

Yaklaşık 240 bin büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu kentte, kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince 3 yıl önce "Kaba Yem Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında ilk yıl üniversitenin Bağbaşı Yerleşkesi'ndeki 90 dekar alana tritikale ve fiğ karışımı ekilerek hasadı yapıldı.

İyi verim elde edilmesiyle ikinci yıldan itibaren projeye çiftçiler de dahil edilerek 2018-2019 yetiştirme sezonunda merkez, Mucur ve Boztepe'nin bazı köylerinde 40 dekar arazide kaba yem ekildi.

Özellikle besicilik yapan çiftçilerin arazilerinin değerlendirildiği üniversite çiftçi iş birliğindeki çalışmanın üçüncü yılında ise başka ilçelerdeki köyler de eklenerek yaklaşık 850 dekar araziye kaba yem ekimi yapıldı.

Tritikale ve fiğ karışımı yapılan ekimden yüksek verim alınmasıyla kaba yem üretiminde başarı elde edildi.

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün "tarım ve jeotermal" alanlarında üniversitelerini pilot seçmesinin ardından hazırladıkları 8 projeden birisinin "Kaba Yem Projesi" olduğunu söyledi.

Amaçlarının hem kuraklık nedeniyle nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesi hem de hayvancılık merkezi olan Kırşehir'in kaba yem ihtiyacının bölgeden karşılanabilmesi olduğunu aktaran Kurt, yemin bölgede büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Gelecek yıl 1000 dekarın üzerine çıkacak

Kurt, Kırşehir'de 240 bine yakın büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacının 740 bin ton civarında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak bunun yüzde 10'u karşılanabiliyor. İlk yıl kaba yem ekimimiz 90 dekar civarındaydı. İkinci yıl 400 dekara çıkardık, bu yıl 840 dekar arazide kaba yem ekimi yapıyoruz. Üniversiteye ait arazideki tritikale hasadını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize örnek olarak buradaki elde edilen sonuçları paylaşarak yaygınlaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl çiftçilerimizle ortak olarak 1000 dekarın üzerinde araziye kaba yem ekimi yapacağız."

Çiftçilere her türlü teknik ve tohum desteğini verdiklerini anlatan Kurt, "Ürünü de hasılat paylaşımı şeklinde birlikte yapıyoruz. Bütün işlemleri hocalarımızla yapmak şartıyla çiftçilerimize ekim desteği veriyoruz. Muhtelif köylerde kaba yem hasatlarını bu yıl tamamladık. İnşallah artarak devam edecek. Hem kaliteli kaba yem üretimi yapılıyor hem de arazilerin ekim nöbetindeki bekleme süresini daha kısaltıyoruz." diye konuştu.

Proje sorumlusu Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı da projenin yem ithalatının azaltılmasına katkı yapacağını vurguladı.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden ekimlerden güzel sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Ayrancı, "Bir çiftçimizin 'hayvan tırnağına kadar kızardı, kan geldi' ifadesi bizleri mutlu etti. Bu gelişimi bilimsel verilerle desteklemeye gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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