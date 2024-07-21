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Askeri bando Erzurum'da coşturdu

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9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Erzurum'da verdiği konserle vatandaşları coşturdu ve güzel anlar yaşattı. Konserde birbirinden güzel marşlar ve sevilen parçalar seslendirildi.

Askeri bando Erzurum'da coşturdu

ERZURUM - 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı verdiği konserle vatandaşları hem coşturdu hem güzel anlar yaşattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde; Yakutiye Kent Meydanı'nda tarihi Yakutiye Medresesi önünde konser veren 9. Kolordu Komutanlığı bandosu vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Birbirinde güzel marşlar ve sevilen bir çok parçayı seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlarda katıldı. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın da dinleyici olarak katıldığı konserde; Barış Manço'dan Aşık Veysel'e, halk müziğinden sanat müziğine ve marşlardan oluşan eserler icra edildi. Konserde iki de Kıbrıs türküsü çalındı ve söylendi. Bando Kıdemli Albay Murat Keskin yönettiği askeri bandoda eserleri Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç seslendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Erzurum Kıbrıs Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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