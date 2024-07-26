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Özgür Can Çoban Beyşehir'de muhteşem bir konser verdi

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Beyşehir ilçesinde düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı Özgür Can Çoban, Türk müziğinin seçkin şarkılarıyla dinleyenlerin kalplerine dokundu. Beyşehirliler konser boyunca şarkılara eşlik ederek özellikle yüksek tempolu şarkılarda doyasıya dans etti. Konser programı, Çoban'a hediye takdiminin ardından sona erdi.

Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında sanatçı Özgür Can Çoban sahneye çıktı.

Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Çoban, Türk müziğinin seçkin şarkılarıyla dinleyenlerinin kalplerine dokundu.

Beyşehirliler konser boyunca şarkılara eşlik ederek özellikle yüksek tempolu şarkılarda doyasıya dans etti.

Konser programı Çoban'a hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Festival Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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