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Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı

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Rihanna, Instagram'da okul kızı tarzı kıyafeti ve yeni Fenty x Puma spor ayakkabılarını tanıtan bir video paylaştı. Kendi markası Savage X Fenty'nin siyah sütyenini giyen şarkıcı, 2,250 dolarlık Miu Miu mini etek ve mavi gömlek giydi. Rihanna, 2023'te Puma ile ortaklığını yeniledi ve yakın zamanda yıldızlarla dolu yeni bir Fenty X Puma kampanyasında yer aldı. Ayrıca, partneri A$AP Rocky ve iki yaşındaki oğulları RZA, Savage X Fenty'nin erkek iç çamaşırı serisinin tanıtımında yer aldı.

Rihanna, Instagram'da okul kızı tarzı kıyafetini ve Fenty x Puma spor ayakkabılarını tanıtan eğlenceli bir video paylaştı.

36 yaşındaki şarkıcı, 2,250 dolarlık Miu Miu mini etek ve mavi gömlek giydi. Videoda kısa bir an siyah iç çamaşırını gösterdi. Gömleğinin altından kendi markası Savage X Fenty'nin siyah sütyeni görünüyordu.

İki çocuk annesi Rihanna, bu yaz karın kası yapma hedefinden espriyle vazgeçtiğini belirtti: "Bu yaz altı kare karın kası yapamayacağım belli oldu, o yüzden yeni hedefim ayakkabılarımı iç çamaşırıma uydurmak!"

Sarı saçları, güneş gözlüğü ve 1,800 dolarlık Louis Vuitton çantasıyla görünen Rihanna, 120 dolarlık yeni Fenty x Puma Phatty 'In Session' spor ayakkabılarını tanıttı.

Rihanna, 2023'te Puma ile ortaklığını yeniledi. Yakın zamanda yıldızlarla dolu yeni bir Fenty X Puma kampanyasında yer aldı. Kampanyada, okula dönüş temalı Creeper Phatty koleksiyonunu tanıttı.

Şarkıcı ayrıca kendi markası Savage X Fenty ile de meşgul. Partneri A$AP Rocky ve iki yaşındaki oğulları RZA, erkek iç çamaşırı serisinin tanıtımında yer aldı. Çiftin Ağustos'ta bir yaşına girecek Riot Rose adında bir çocukları daha var.

Rihanna yakın zamanda ailesini genişletme isteğinden bahsetti. Bir kız çocuğu istediğini söyleyen şarkıcı, "Kesinlikle daha fazla çocuk sahibi olurdum," dedi ancak şu an hamile olmadığını belirtti.

Rihanna ve A$AP Rocky, Kasım 2020'den beri birlikte.

Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı

Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı

Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı

Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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