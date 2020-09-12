MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı
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MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası Havalimanına sahip Muğla'da bu havalimanlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında Bodrum-Milas Havaalanına 43 bin 48 yolcu, Dalaman Havaalanına 31 bin 408 yolcu taşıdı.

MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı
12.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:24

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası Havalimanına sahip Muğla'da bu havalimanlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında Bodrum-Milas Havaalanına 43 bin 48 yolcu, Dalaman Havaalanına 31 bin 408 yolcu taşıdı. Pandemi sonrası havaalanları 4 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. MUTTAŞ 4 Haziran 2020 tarihinde 10 Eylül 2020 tarihine kadar Bodrum-Milas Havaalanına 52 bin 255, Dalaman Havaalanına 52 bin 476 yolcu taşırdı. 2020 yılı Eylül ayına kadar toplamda 179 bin 187 yolcu taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı. 2014 yılı Temmuz ayında vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası kurulan MUTTAŞ havaalanı taşımacılığı ile Muğla'da 3 Milyon 444 bin 532 yolcuya hizmet verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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