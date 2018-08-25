Müteahhitin Babası Ölünce İnşaatları Yarım Kaldı, Hak Sahipleri Mağdur Oldu

SİVAS'ta, müteahhitlik firmasının arsa ve para karşılığı başladığı 3 inşaattan 2'si yarım kaldı. Müteahhit Nezir Ö., babası adına kayıtlı firmanın borçları nedeniyle iflas edince, hak sahipleri mağdur oldu. İnşaatların bulunduğu mahallenin muhtarı Cemil Gözen, "Ortada dolandırıcılık değil, iflas söz konusu. Firma iflas edince inşaatlar tamamlanamadı" dedi.

Sivas'ta müteahhit Nezir Ö., babası Veyis Ö. adına kayıtlı inşaat firmasıyla, Yüceyurt Mahallesi'nde vatandaşlardan arsalarını alarak 3 farklı apartmandan oluşan bir site yapmaya başladı. Sitelerden birini bitiren Nezir Ö., diğer apartmanlara başladığında inşaat firmasının resmiyetteki sahibi Veyis Ö. vefat etti. Veyis Ö. adına yüklü miktarda maliye ve SSK borçları olduğu için oğlu Nezir Ö. iflas talebinde bulundu. Babasının borçlarını ödeyemeyince de reddimiras yaptı. İflas eden Nezir Ö. iddiaya göre bu nedenle başladığı inşaatı bitiremedi. 3 apartmandan birisini tamamen bitiren ve hak sahiplerine teslim eden Özdemir, diğer iki apartmanı yarım bıraktı. İki apartmanda yaklaşık 90 kişi ise parasını ödediği halde evlerine taşınamayarak mağdur oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Cemil Gözen, yarım kalan apartmanların mahalle için tehlike oluşturduğunu ve binanın hayalet bina olarak kaldığını söyledi. Gözen "8-9 yılı aşkındır inşaatımız durdu, hayalet bina gibi kaldı. Daha önce de kamuoyunda çeşitli yerlere seslendik ama ya bizi duyan olmadı ya da mağduriyeti giderecek bir makam mevki bulamadık. Firma burada 3 tane inşaata başladı, belediyeden inşaat ruhsatı yok dendi. Maliyeye, SSK'ya olan borçları ile birlikte fazlaca bir yekun tutunca inşaat firmasının iflas ettiği söylenildi. Bu inşaat firması Veyis Ö. adına yürütülüyordu ancak işin başında oğlu Nezir Ö. vardı. Veyis Ö. vefat edince inşaat tamamen durdu. Çünkü malikleri tarafından inşaatın yeniden toparlanması lazımdı. Ama bildiğimiz kadarıyla borçları çok olduğu için reddimiras yapıldı. Bu yüzden inşaat durdu. Şu an için akıbeti meçhul ama mahallemiz açısından, Sivas'ın güvenliği açısından bir sorun teşkil ediyor. Burada alkol alınıyor, çeşitli sıkıntılar oluyor, hırsızlık oluyor. Mağduriyeti olan arsa sahipleri var, parasını ödemiş insanlarımız var, yarı parasını vermiş, kalanını inşaat bittikten sonra verecek insanlar var. Burada bir mağduriyet var. Yaklaşık 85-90 kişi arasında bir sıkıntılı hal var. İnşallah bu giderilir. İnşallah sorunlar giderilir. Mağduriyet sahipleri, arsa sahipleri, mahallemiz, Sivas'ımız belli bir sıkıntıdan kurtulmuş olur" dedi.

'DOLANDIRICILIK SÖZ KONUSU DEĞİL'

İnşaatlar devam ederken müteahhitin babasının vefatı üzerine iflas talebinde bulunduğunu belirten Gözen, "Dolandırıcılık söz konusu değil. Babası vefat edince borçlarından dolayı çok borcu vardı. Bundan dolayı bu işi yürütemeyeceğini anlayınca malikler reddimiras yaptılar. Ondan sonra da herhangi bir faaliyet olmadı. Hem o dönem hem de bu dönemki belediye başkanlarımıza durumu ilettik ama bir şey yapılamadı. O yüzden bu safhada duruyor. Dolandırıcılık söz konusu değil, iflas söz konusu. Çünkü burada ortada olan bir şey var fakat maddi güçle alakalı bir şey bu. Maddi imkan olsa 8 sene önce biterdi bu inşaatlar" ifadelerini kullandı. Gözen, müteahhit Nezir Ö.'nün kaçmasının söz konusu olmadığını, zaman zaman kentte kendisini gördüğünü söyledi. Müflis müteahhit Nezir Ö.'ye ise ulaşılamadı.

'25 BİN LİRA VE ARSAMI VERDİM'

Mağduriyet yaşayanlardan biri olan emekli Halim Demirgil (59), müteaahhide 55 dönümlük arsasının yanı sıra inşaat başladığı dönemde 25 bin lira da para verdiğini belirterek, "Babadan kalma evimiz vardı. Kardeşlerimin hakkını verdim. 25 bin lira kardeşlerime dağıttım. Evim vardı 45 bine sattım. 25 bin lirayı da bu müteahhite verdim. O da inşaatı bırakıp kaçtı. Benim gibi başka kişiler de mağdur oldu. Verdiğimiz paraları da geri alamadık. Ortada bir mağduriyet söz konusu. Bunun giderilmesini istiyoruz" dedi.

- Sivas