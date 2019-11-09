Mustafa Cengiz ile Ergin Ataman'ın uçak sohbeti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu akşamki Gazişehir maçında sarı kırmızılı takıma destek için Gaziantep'e gitti.

09.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:20
Mustafa Cengiz ile Ergin Ataman'ın uçak sohbeti

Galatasaray Kulübü Başkanı , bu akşamki Gazişehir maçında sarı kırmızılı takıma destek için 'e gitti.


Başkan Mustafa Cengiz'in bindiği uçakta sürpriz bir tesadüf de yaşandı.Yarın Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep ile karşılaşacak olan Anadolu Efes Basketbol takımı da aynı uçakla seyahat etti.


Başantrenör , yerinden kalkıp Mustafa Cengiz'in yanına gitti. İkili kısa süre sohbet etti.


Anadolu Efes, THY Euroleague'de bu hafta deplasmanda Olympiacos'u yenmişti...


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Kaynak: Hürriyet

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