Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması - Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera'ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.

- Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması

İSTANBUL - Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera'ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.

Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi. Başarılı file bekçisi eşi Patricia Callero ile pastadaki mumları üfledi.

Kaynak: İHA