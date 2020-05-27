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Musa Soykarcı'dan ligler hakkında açıklama

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, ligler hakkında açıklamalarda bulundu.

Musa Soykarcı'dan ligler hakkında açıklama
27.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:54

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, ligler hakkında açıklamalarda bulundu.

Soykarcı yaptığı açıklamada, "32 ilimizin Süper Amatör ligleri TFF'nin belirlediği statüleri göre tamamlanacaktır. Buna göre ilimiz Süper Amatör Liginde kalan 4 haftada 18 Temmuz 202 tarihinden itibaren oynayarak tamamlanacaktır. İlimizi Bölgesel Ligde temsil edecek takımla ilgili baraj maçı 7 gün içerisinde oynanacaktı" dedi.

2.Amatör Liglerin kesinlikle oynanmayacağını ifade eden Soykarcı, " 2.Amatör Ligi devam eden 32 ilde müsabakalar kesinlikle oynanmayacaktır. Ligler tek devreli oynanıyor ve tamamlanmadıysa veya çift devreli oynanıyor ve ligin henüz 1.devresi tamamlanmadıysa bu ligler oynanmamış kabul edilecek ve bir üst lige yükselme veya bir alt kümeye düşme olmayacaktır" dedi.

Öte yandan İllerinde tamamlanan. 1.Amatör Liglerinde küme düşme ve bir üst lige yükselme statüye göre aynen uygulanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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