Murat Savcı İzocam Genel Direktörü oldu

06.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:11

1967 yılında Adana'da doğan Murat Savcı, 1985'de Tarsus Amerikan Koleji'nden ve 1990'da İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında Almanya Dortmund Teknik Üniversitesi'nde inşaat ekonomisi ve hukuku konularında master yaptı ve aynı dönemde Üniversite'de inşaat fiziği alanında asistan olarak görev aldı.

1994 yılında Almanya'da iş hayatına başlayan Murat Savcı, 1994 - 2005 yılları arasında çeşitli Alman şirketlerinde ve inşaat gruplarında Proje Müdürlüğü görevini üstlendi. Savcı, 2005 yılında Türkiye'ye dönerek kurucusu olduğu inşaat şirketinde 2005-2007 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yaptı. 2007-2012 yılları arasında ise Avusturya merkezli Baumit firmasının Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

2012-2019 yılları arasında Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Savcı, aynı dönemde Belçika merkezli global endüstri grubu Koramic Chemicals NV'de Yönetim Kurulu üyesi ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevlerini başarı ile yürüttü.

2009 – 2017 yılları arasında İZODER Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Murat Savcı, evli ve 1 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kaynak: Bültenler