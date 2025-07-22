Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Murat Çetinkaya, son günlerde adının karıştığı bazı iddialarla yeniden kamuoyunun gündeminde. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımlarda, Çetinkaya hakkında dolandırıcılık suçlamaları olduğu öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından, "Murat Çetinkaya gözaltına mı alındı, ne ile suçlanıyor?" gibi sorular kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Peki, Murat Çetinkaya gözaltına mı alındı, neden? Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ne yaptı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MURAT ÇETİNKAYA GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İş dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İş insanı Cem Atilla Saygın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanı Murat Çetinkaya hakkında çok sayıda ağır suçlamayla savcılığa başvurdu. Saygın'ın iddialarına göre, Çetinkaya kendisini yaklaşık 100 milyon lira dolandırarak şirketini iflasa sürükledi.

Murat Çetinkaya gözaltına mı alındı, neden

Saygın, yaptığı suç duyurusunda, Çetinkaya'nın sahip olduğu şirketle hiçbir resmi bağı olmamasına rağmen, yurtdışı merkezli yedi farklı banka ile yapılan anlaşmalarda kendisini gözlemci ve finansal danışman gibi konumlandırdığını öne sürdü. Bu pozisyonla Saygın'ı yüksek kazanç vaadiyle yurtdışı fonlara yatırım yapmaya ikna ettiğini belirten iş insanı, bu süreçte "emanet" ve "borç" adı altında Çetinkaya'nın kişisel hesaplarına önemli miktarda para aktardığını ifade etti. İddiaya göre, Saygın 2025 yılının Mayıs ayında yaşananların farkına varınca Çetinkaya'ya ulaşmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ne yaptı

Savcılığa sunulan dilekçede Saygın, Çetinkaya'nın yalnızca dolandırıcılık değil; aynı zamanda nüfuz ticareti, casusluk, resmi unvanı kötüye kullanma, kişiyi intihara yönlendirme, görevi kötüye kullanma ve devlet sırlarını sızdırma gibi son derece ciddi suçlardan da yargılanmasını talep etti.

Ayrıca Saygın, kamu davası açılması, Çetinkaya'nın tutuklanması ve tüm mal varlığına el konulması yönünde de talepte bulundu. Edinilen bilgilere göre, konuya ilişkin savcılık tarafından ön soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Gelişmeler kamuoyunca yakından takip edilirken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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