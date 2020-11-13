Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı

13.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:17
Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesince, genetik olarak en iyi karakılçık buğdayının elde edilebilmesi için 17 çeşidinin ekimi gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince, genetik olarak en iyi karakılçık buğdayının elde edilebilmesi için 17 çeşidinin ekimi gerçekleştirildi.

Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait arazide, 8 ilden temin edilen buğdayın karakılçık türleri, 17 deneme parseline ekildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akıllı Tarım Projeleri kapsamında Anadolu'nun tohumlarından karakılçık buğdayına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Önemli bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Gürün, şunları kaydetti:

"Karakılçık buğdayının yerel ve atalık buğday olması, besin değerinin yüksek olması, gluten değeri düşük, 14 kromozomlu buğday olması özellikleriyle biliniyor. Dikimi yapılan buğdaylar daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle çeşitli testlere tabi tutularak gerçek karakılçık buğdayının belirlenmesi sağlanacak."

Ata tohumu karakılçık çeşidinin gelecek nesillere taşınacağını ifade eden Gürün, Muğla topraklarına en uygun karakılçık buğdayı çeşidini bulmayı ve verimi artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İlgili Haberler

Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı
Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı
Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı
Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Kamala Harris Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Birce Akalay Yıldız Kenter Burcu Esmersoy Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Domagoj Vida Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:20:27. #1.15#
title