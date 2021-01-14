Muğla'da horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynayan 6 kişiye 27 bin lira ceza
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Muğla'da horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynayan 6 kişiye 27 bin lira ceza

14.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:23
Muğla'da horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynayan 6 kişiye 27 bin lira ceza

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 27 bin 380 lira ceza kesildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 27 bin 380 lira ceza kesildi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'ndeki boş arazide kurulu çadırı fark etti. Polis, çadıra baskın düzenledi. Polisi görüp kaçmaya çalışan, 6 kişi yaşanan kovalamacayla yakalandı. Çadırda dövüştürülen horozlar ile çelik kafes ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynattıkları ve oynadıkları belirlenen 6 kişiye toplam 27 bin 380 lira ceza kesildi.Şüphelilerden 1'i hakkında ayrıca 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan tutanak tutuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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