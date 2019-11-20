Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

20.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Gümbet Mahallesi açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot tespit ederek durdurdu. Yapılan kontrolde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA