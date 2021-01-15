Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

15.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:33
Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Göynük istikametine seyreden Ömer A. yönetimindeki 67 DL 287 plakalı otomobil ile karşı istikamette giden Vedat S. idaresindeki 14 AAL 018 plakalı otomobil 100. Yıl Köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Vedat S. ile aynı araçta bulunan Fatma S. yaralandı.

Araç içinde sıkışan Fatma S, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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