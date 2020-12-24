Mucize Doktor'da geçen hastalık: Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi olunur? Nasıl teşhis edilir?
Mucize Doktor'da geçen hastalık: Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi olunur? Nasıl teşhis edilir? Bipolar bozukluğu olan hastalar için ne önerilir?
Mucize Doktor'da geçen hastalık: Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi olunur? Nasıl teşhis edilir? Bipolar bozukluğu olan hastalar için ne önerilir? İşte detaylar haberimizde...
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki tip ruhsal bozukluk vardır. Bu durumlar taşkınlık( mani) ve çökkünlük(depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir. Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler. Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir.
BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Depresif dönem:
üzgün, ümitsiz, huzursuz hissetmek
enerji eksikliği
konsantrasyon ve hatırlama zorluğu
günlük faaliyetlere ilgi kaybı
değersizlik duygusu
suçluluk ve umutsuzluk
kötümserlik
kendinden kuşku duyma
halüsünasyonlar, mantıksız düşünceler
uyumakta zorluk veya aşırı uyuma
intihar düşünceleri
Taşkınlık dönemi( manik evre):
Çok mutlu ve sevinçli hissetmek
çok hızlı konuşmak
çok enerjik hissetmek
kendini önemli hissetmek
yeni fikirler ve planlarla dolu olmak
kolayca dikkat dağılması
halüsünasyonlar ve mantıksız düşünceler
az uyumak
az yemek
faaliyetlerde aşırılığa kaçmak, örneğin aşırı para harcamak
riskli ve zararlı olan şeyleri yapma
Sıklıkla mani ve depresyon atakları birbirini takip eder. Arada normal dönemler olabildiği gibi bu iki durum arasında sürekli döngü olabilir.
BİPOLAR BOZUKLUK NEDENLERİ NELERDİR?
Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemektedir. Bu konuda bazı teoriler vardır:
Genetik faktörler
Beyinde kimyasal dengesizlik
Tetikleyici faktörler: Bir ilişkinin bozulması; fiziksel, duygusal veya cinsel istismar; bir aile üyesinin veya sevdiğin birinin ölümü; fiziksel hastalık; uykusuzluk; günlük hayatta karşılaşılan ezici ve üzücü olaylar(boşanma, iflas, işten çıkarılma, itibar kaybı vb.)
Bipolar bozukluk kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. Ortalama başlangıç yaşı 20-25 dir. Hastalık büyük oranda mevsimsellik gösterir. Hastalar ilkbahar ve yaz aylarında manik atak yaşarken, kış ve sonbaharda depresif tablo daha sık görülür. Hastalığın ilk yıllarında iki bozukluk arasındaki süre uzun iken ilerleyen yıllarda bu süre kısalmaktadır. Tedavi almayan hastalarda bozukluğun süresi uzamaktadır.
BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Bipolar bozuklukta atakların tedavisi kadar, atakların ortaya çıkmasını engellemeye yönelik koruyucu tedavi de yapılmaktadır. Bipolar bozukluğun belli bir tedavi planı yoktur. Hekim hastaya göre tedaviyi planlar. İlaç tedavisinin yanında hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak; günlük hayatını düzene sokmak; alkoden ve madde kullanımından uzak durmasını sağlamak; stresle başetme becerisinin kazandırılması da çok önemlidir. İlaç tedavisinde başlıca kullanılan ilaç Lityum olmakla birlikte Valproat ve Karbamezapin gibi epilepsi ve psikoz ilaçları kullanılabilir. Aynı zamanda hastanın tekrar hastalanmasını önleyecek koruyucu tedavi planlanır.
BİPOLAR BOZUKLUK OLAN HASTALAR İÇİN NE ÖNERİLİR?
Düzenli hekim ziyareti yapınız.
İlaçlarınızı düzenli kullanınız.
Alkol ve madde kullanımından uzak durunuz.
Düzenli uyuyunuz
Hastalığınız hakkında aileniz ve arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Evde ve işte stresi azaltınız.
Düzenli beslenin
Düzenli egzersiz yapın
Öfke ve depresif duygularla başa çıkmayı öğrenin.
BİPOLAR BOZUKLUK NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Yukarıda depresif dönem veya manik dönem belirtilerinden birkaçı siz veya yakınınızda varsa, bulguların dönemsellik gösterdiğini fark ettiyseniz hemen en yakınınızdaki ruh sağlığı uzmanına( psikiyatrist) başvurmalısınız. Psikiyatrist hastayı ve yakınlarını dikkatle dinleyerek tanı koyar. Hastalığın tanısını koymak için başka bir test bulunmamaktadır. Bipolar bozukluk bazen yanlışlıkla depresyon tanısı alabilmektedir. Eğer bulgular gerektiriyor ise hastadan tiroid testleri istenebilir.
BİPOLAR BOZUKLUKTA ATAKLARIN BAŞLANGICINA DAİR İPUÇLARI NELERDİR?
Az uyuma
Etrafı rahatsız edecek davranışlar ve konuşmalar yapmak
Sürekli fikir uçuşması
Aşırı konuşma
Aşırı heyacanlı veya huzursuz olma
Aşırı para harcama, gereksiz şeyler alma
İştahta değikilikler