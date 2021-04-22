MSÜ ne zaman açıklanıyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2021?

MSÜ ne zaman açıklanıyor? sorusu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından cevaplandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşti. Aynı gün soru ve cevaplar yayımlandı. MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2021?