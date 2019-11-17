MSB: "Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı"
Haberler » Güncel » MSB: "Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı" - Haber

MSB: "Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

17.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:36
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et