MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu (2)
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MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu (2)

14.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:22
MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görev sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert için başsağlığı...

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görev sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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