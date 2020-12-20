MSB: Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi
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MSB: Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi

20.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:09
MSB: Doğu Akdeniz'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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