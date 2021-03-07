MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:19
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmet Karakaş

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