MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
07.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:19
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmet Karakaş