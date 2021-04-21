Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı
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Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı

Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet hırsızı, bekçilerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet hırsızı, bekçilerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Olay, Salihli Güneş Mahallesi Avar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın 45 SB 187 plakalı motosikleti eliyle sürükleyerek götürdüğünü fark eden bekçiler, şüpheliyi durdurdu. Yapılan sorgulamada motosikletin Ferudun Aktaş adına tescilli olduğu tespit edilirken, şüpheli Nurullah B.(19) gözaltına alındı.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, şüpheli Nurullah B. hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden idari işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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